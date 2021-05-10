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Три человека погибли 9 мая в лобовом столкновении в Алейске

, ИА "Амител"
13-летний мальчик получил серьёзные травмы
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

9 мая в Алейске произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека, сообщает "КП Алтай".

Инцидент произошёл ночью на улице Пионерской. По данным ГИБДД, водитель 1971 года рождения, находясь за рулём автомобиля Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1974 года рождения. 

В результате аварии погибли оба водителя и пассажир отечественного авто. 13-летний мальчик получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. 

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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