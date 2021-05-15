10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Красноярском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
10 человек пострадали в аварии с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" в Шушенском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительной информации правоохранителей, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля.
"В ночь на 15 мая на 473-м километре трассы Р-257 "Енисей" 20-летний водитель, двигаясь со стороны г. Кызыл в сторону г. Абакан на автомобиле Nissan, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Газель", – уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также восемь пассажиров маршрутки.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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