Почти три миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в алтайском селе

В селе Павловске в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" обустраивают территорию у пруда. Общая стоимость работ составит почти три миллиона рублей, деньги выделили из федерального и краевого бюджетов, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края.
На набережной уложат брусчатку, установят скамьи и фонари, оборудуют тротуар и отремонтируют пешеходный мостик, ведущий на водохранилище. Помимо этого, на площадке появится арт-объект "Солнечные часы" и декоративная решётка "Свадебные кольца".
"В Павловске очень мало площадок, где можно провести время с семьёй и детьми, в основном это центр села. Набережная станет новым местом, где можно будет комфортно и безопасно гулять", – сказал глава сельской администрации Роман Пинтяшкин.
В ведомстве подчеркнули, что работы планируют завершить в конце июня.
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