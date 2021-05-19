Три пассажира пострадали в аварии в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Пассажиры автомобилей пострадали в столкновении автомобилей Toyota Mark II и Hyundai Solaris, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 18 мая в 23:15 на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. По предварительной информации правоохранителей, при повороте налево 23-летний водитель Toyota Mark II не уступил дорогу Hyundai Solaris, что и стало причиной ДТП.
В аварии пострадали 43-летняя женщина, а также девушки 1995 и 1999 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, утром 18 мая пять человек погибли при столкновении фургона и иномарки в Красноярском крае.
Комментарии
Классика жанра. Гнал потому что это физически позволяла дорога. И никакие формально развешанные знаки и светофоры его не остановили. Была бы перед перекрестком искусственная неровность и это туловище вынуждено было бы снизить скорость. Что скажете, формалисты-любители ПДД и человеческого фактора? Вам должно быть в жилу. Всё как вам нравиться, всё ровно так за что вы топите и рвёте фуфайки.
Туловище с черепом плевал на неровности.
если бы там была неровность, Марк бы в воздухе перевернулся
19.05.2021 09:32
АБОРИГЕН
А ты судя по комментариям являешься латентным любителем БДСМ, любишь когда тебе делают больно. Везде тебе нужно искусственных неровностей наделать, чтобы не езда а тряска была. Ты поди и митинги за того, чьё имя нельзя произносить на первом канале, ходишь чтобы по репе получить.
ходишь чтобы по репе получить.
Не по репе, а под гузно
19.05.2021 09:56
- гость -
Везде тебе нужно искусственных неровностей наделать, чтобы не езда а тряска была.
Нет, это именно тебе они нужны потому как без них ты нифига не оттдупляешь где и с какой скоростью ехать нужно!!! И пока есть такие как ты неровности эти очень нужны!
19.05.2021 10:02
- гость -
Исходя из чего ты сделал свои выводы? Аналитика явно не твоя сильная сторона. Я скоростной режим соблюдаю везде, за 18 лет стажа ни одного штрафа.
Макообразные это те же бмв головного мозга но с уклоном к косоглазию. И неровности тут не причем.
19.05.2021 09:56
- гость -
А ты не гоняй, тогда и больно не будет.
Так в Мраке девочка была за рулем...
19.05.2021 10:15
- гость -
Исходя из чего ты сделал свои выводы? Аналитика явно не твоя сильная сторона. Я скоростной режим соблюдаю везде, за 18 лет стажа ни одного штрафа.
Скорее не одного раза не поймали, ведь так?
Тем кто с адекватной скоростью передвигается там где неровности ему они вообще никак не заметны даже. А тем кто ездит быстрее чем следовало в данном месте они тем более заметны чем не адекватнее его скорость !
Так в Мраке девочка была за рулем...
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возможно, но тогда новость подана в толерантной форме, где управлял машиной 23-летний водитель, а не автоледи
19.05.2021 11:18
гiсть
Многие просто не смогут адекватно воспринимать информацию и свалятся в "овец" и "куриц".
Аборигенка, да давай автоматчиков на перекрёстках поставим, пускай тормозят движение)
Что то я никаких таких «прогрессивных» новшеств за рубежом не видел, ни в Мюнхене, ни в Праге, ни в Милане.
Полчаса уже гуглит, нельзя так с головой поступать)))))))))))))