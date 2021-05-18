Пять человек погибли в ДТП на сибирской трассе

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и иномарки в Красноярском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Авария произошла утром 18 мая на трассе Р-255 "Сибирь" в Ачинском районе. Водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2747.
В результате ДТП скончались пятеро мужчин – водитель и пассажиры Honda. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь на 15 мая в Красноярском крае пострадали 10 человек в аварии с маршруткой. По предварительной информации правоохранителей, виновником случившегося стал водитель легкового автомобиля.
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Что характерно, федеральная трасса и...всего две полосы.