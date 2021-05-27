Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 переедет в зоопарк Барнаула

Комплекс вакцинации от COVID-19 будет работать в зоопарке "Лесная сказка" Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Пункт, размещённый по адресу ул. Энтузиастов, 12, будет работать с 28 по 30 мая. Поставить прививку здесь можно с 10:00 до 16:00.

В мобильном комплексе пройти вакцинацию может любой житель региона старше 18 лет. Однако вторую прививку нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведёт вакцинацию в мобильном пункте.

"В барнаульском зоопарке – это городская поликлиника № 9. Именно туда нужно будет обратиться для постановки второй дозы вакцины", – объяснили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что поставить прививку от ковида можно у ТЦ "Праздничный" и возле автовокзала. Эти мобильные комплексы обслуживаются городской поликлиникой № 14 и городской больницей № 5 и работают с 10:00 до 16:00 без выходных.

По данным краевого оперштаба, уже 238 597 жителей региона сделали прививку от ковида. Из них 191 775 человек поставили оба компонента, 46 822 – только один.