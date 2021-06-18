Жительница Бийска перевела возлюбленному из интернета полмиллиона рублей

23-летняя жительница Бийска залезла в долги из-за мошенника, который втёрся в доверие и похитил у неё почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка познакомилась с парнем из Владивостока в социальных сетях. Он рассказал горожанке, что работает на стройке, и в течение месяца активно с ней переписывался.

"За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки. Во время очередной беседы парень признался, что у него большие проблемы: он "сломал мост" и ему грозит тюрьма. Главное, возместить урон", – говорится в сообщении.

Бийчанка взяла в кредит 493 тысячи рублей и перевела интернет-возлюбленному, чтобы выручить его. Однако после этого он перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".