Министр труда Антон Котяков оценил риск увольнения из-за нежелания прививаться

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил вероятность увольнения сотрудников с работы из-за нежелания прививаться. По его словам, трудовое законодательство не предусматривает подобных норм.

При этом Котяков отметил, что вопрос обязательной вакцинации в регионах является зоной ответственности местных властей.

"Губернатор вправе принять решение: перевод на удалёнку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию", – цитирует ТАСС слова министра.

При этом глава ведомства отметил, что перевод на удалённый режим работы вводится с учётом эпидемической обстановки по COVID-19.