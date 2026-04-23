Барнаульский водоканал начал восстанавливать территорию после зимних ремонтов на сетях
Компания приведет в порядок 156 участков, где в холодный сезон шли аварийные работы
23 апреля 2026, 15:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" приступил к восстановлению благоустройства после осенне-зимнего периода 2025–2026 годов. В порядок планируют привести 156 участков, где с ноября по март специалисты проводили аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. К этому моменту полностью завершили работы на 12 объектах, еще 38 площадок уже подготовили под асфальтирование.
Работы после зимы
С начала апреля специалисты регулярно проверяют места раскопок и подсыпают их щебнем. Когда установилась подходящая погода, подрядная организация "Росводоканал Барнаул" — компания "Омега" — перешла к основному этапу восстановления.
Сейчас на участках укладывают асфальт, приводят в порядок газоны, монтируют тротуарную плитку и выполняют другие виды работ. Таким образом в городе постепенно убирают последствия зимних ремонтов, которые проводили на коммунальных сетях в течение нескольких месяцев.
Где наведут порядок сначала
«В первую очередь благоустройство будет восстановлено на красных линиях, основных проезжих частях и вблизи социальных объектов, далее — на второстепенных проезжих частях и внутридворовых территориях», — рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Кроме того, по его словам, в план включили ремонт колодцев на проезжих частях. Работы пройдут по графику, который составили после комиссионного обследования.
15:27:45 23-04-2026
Приятно видеть хорошие новости. Но... Кто-нибудь посмотрит дорогу:Кулагина-мкр. Восточный. Мы ругаем водителей общественного транспорта:маршруты 2,75,65,76,70 там невозможно не проехать, не пройти уже 1.5 года.
16:30:53 23-04-2026
Незнакомка (15:27:45 23-04-2026) Приятно видеть хорошие новости. Но... Кто-нибудь посмотрит д... Кто нибудь посмотрит. Когда нибудь, но после 2030 года.
17:40:18 23-04-2026
Хорошо работают, молодцы.
18:32:42 23-04-2026
Водоканал более качественно восстанавливает в отличии от сгкк
21:30:36 23-04-2026
Гость (18:32:42 23-04-2026) Водоканал более качественно восстанавливает в отличии от сгк... Сибирская Генерирующая Компания. Что означает вторая "к"?