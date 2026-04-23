Барнаульский водоканал начал восстанавливать территорию после зимних ремонтов на сетях

Компания приведет в порядок 156 участков, где в холодный сезон шли аварийные работы

23 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Благоустройство территории 2026 года / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" приступил к восстановлению благоустройства после осенне-зимнего периода 2025–2026 годов. В порядок планируют привести 156 участков, где с ноября по март специалисты проводили аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. К этому моменту полностью завершили работы на 12 объектах, еще 38 площадок уже подготовили под асфальтирование.

Работы после зимы

С начала апреля специалисты регулярно проверяют места раскопок и подсыпают их щебнем. Когда установилась подходящая погода, подрядная организация "Росводоканал Барнаул" — компания "Омега" — перешла к основному этапу восстановления.

Сейчас на участках укладывают асфальт, приводят в порядок газоны, монтируют тротуарную плитку и выполняют другие виды работ. Таким образом в городе постепенно убирают последствия зимних ремонтов, которые проводили на коммунальных сетях в течение нескольких месяцев.

Где наведут порядок сначала

«В первую очередь благоустройство будет восстановлено на красных линиях, основных проезжих частях и вблизи социальных объектов, далее — на второстепенных проезжих частях и внутридворовых территориях», — рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Кроме того, по его словам, в план включили ремонт колодцев на проезжих частях. Работы пройдут по графику, который составили после комиссионного обследования.