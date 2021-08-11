"У нас своя философия": как клиника "Антуриум" стала одной из самых успешных в Сибири

В 2001 году в Барнауле появилась одна из первых в крае клиник, специализирующихся на косметологии и пластической хирургии – "Антуриум". За 20 лет клиника "Антуриум" стала брендом, известным далеко за пределами Алтайского края и России, развеяла миф о том, что только в столичных городах есть большие многофункциональные частные медорганизации с комплексным подходом и квалифицированными врачами.

Сегодня "Антуриум" – это:

две клиники в историческом центре Барнаула (многопрофильная медицинская клиника и центр косметологии и эстетической медицины);

85 высококвалифицированных врачей;

более 30 направлений оказания помощи: от диагностики и терапии до хирургических операций.

В клинике рассказали, в чём секреты её успеха.

"Стремление к совершенству" как философия компании

Первоначально этот слоган относился исключительно к эстетике человеческого тела. Но внешняя красота не может существовать без внутреннего здоровья. Так 10 лет назад был успешно реализован проект медицинской клиники, где врачи ведут приём более чем по 40 медицинским направлениям, работает стационар, отделение лабораторной и функциональной диагностики.

В "Антуриуме" пациент может получить не просто консультации и множество процедур, а новое качество жизни, в котором здоровье и внешняя привлекательность являются взаимосвязанными факторами долголетия.

Главный капитал клиники – это врачи

Первые специалисты клиники, которые пришли в 2001 году, работают в "Антуриуме" до сих пор. Их объединила идея внедрения в Барнауле бьюти-услуг. Так сложилась команда профессионалов, которая разделяет ценности и философию компании.

Большинство врачей многопрофильной медицинской клиники и центра эстетической медицины работают в организации более 10-15 лет. Их имена знают многие: это Сергей Веретенников, Тамара Дуда, Елена Лейкаускене, Елена Рахманова, Наталья Татаринцева, Оксана Шадрина, Елена Леденева, Лариса Павловская, Нина Леонова, Вячеслав Клочко и многие другие.

Содружественная работа для активного долголетия

В человеческом организме всё взаимосвязано, и если есть эстетическая проблема, то её причина с высокой долей вероятности спрятана внутри. Поэтому в клинике "Антуриум" принят системный, комплексный подход к оценке общего состояния здоровья. Здесь не просто "исправляют дефекты", а заботятся о достижении долгосрочного и максимально естественного результата, повышающего качество жизни каждого пациента.

Неудивительно, что всё больше людей выбирают "Антуриум" как центр медицинского туризма в Сибирском федеральном округе. А программы "медицинский чек-ап" и "косметологический чек-ап" являются визитной карточкой клиники для зарубежных гостей.

Стандарты качества

Ещё в 2001 году клиника "Антуриум" сделала ставку на высокотехнологичное оборудование и высокие стандарты предоставляемых услуг. Сейчас трудно представить себе медицину без современных аппаратов и технологий. Но 20 лет назад внедрение передовых методик и инструментов в повседневную работу врачей с пациентами стало определяющим фактором успеха компании.

В "Антуриуме" представлен целый арсенал во многом уникальных для нашего региона технологий, позволяющих эффективно и с минимальными сроками реабилитации решать самые разнообразные проблемы здоровья пациентов.

"Никогда не останавливаться на достигнутом"

С каждым годом мир развивается всё стремительнее. Держать руку на пульсе не только своих пациентов, но и на "пульсе перемен" – значит оставаться в тренде, быть востребованным и конкурентоспособным.

В клинике "Антуриум" всегда надёжные, прогрессивные и эффективные технологии. "Будущее за лидерами", – считают в клинике.

ЛО – 22-01-004918

ЛО – 22-01-005530

Клиника эстетической медицины "Антуриум"

Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 52а

Телефон +7 (3852) 557-557

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Многопрофильная медицинская клиника "Антуриум"

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 17

Телефон +7(3852) 535-535

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