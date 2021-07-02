Весело, когда вместе: "Солнечный ветер" представил афишу мероприятий на июль

Парк развлечений “Солнечный ветер” приглашает весело и с пользой провести июльские дни. В этом месяце для вас приготовили выгодные акции, семейные мероприятия и приятные розыгрыши.

Семья, любовь и совместные развлечения

Открывает месяц праздник 8 июля — День семьи, любви и верности. И хотя это один из молодых российских праздников, его истоки уходят в 13 век, к старинным преданьям - например, истории любви Петра и Февроньи, которая учит мудрости отношений. Это удачный период вспомнить и возобновить ваши семейные традиции.

Одна из хороших давних семейных традиций — это, конечно, совместное фото с родными людьми. И прямо сейчас в instagram-аккаунте “Солнечного ветра” проходит розыгрыш семейной фотосессии в парке. Итоги подведут 5 июля случайным образом среди всех, кто выполнил условия розыгрыша. Торопитесь - вы еще можете принять участие и получить в подарок не просто красивые фото, а приятные и теплые воспоминания.

Весело, когда вместе

Парк “Солнечный ветер” объявляет фестиваль семейных развлечений, который будет проходить целую неделю — с 5 по 11 июля 2021 года.

Так, в будни с 5 по 9 июля с 18:00 до 19:00 родителей и детей приглашают провести время весело и с пользой. В этот вечерний час в парке приготовлены интересные семейные развлечения — каждый день разные:

в понедельник — танцевальное шоу с современными технологиями “Just Dance ШОУ”;

во вторник — блогер-вечеринка;

в среду — игровая программа по мотивам компьютерной игры “Brawl Stars”;

в четверг — игровой квест “Спортивная семья”;

в пятницу — игровая программа по мотивам компьютерной игры “Among As”.

В субботу и воскресенье — финал фестиваля семейных развлечений:

10 июля с 12:00 до 13:00 - джинсовая вечеринка "Jeans party". Приходите в это время в парк с любой джинсовой деталью в своем наряде (элементы джинсовой одежды, джинсы, шорты, юбки, кепки) и принимайте участие в общем веселье.

А 11 июля с 12:00 до 15:00 для вас проведут большой праздник "День семейных игр". В этот день вас ждет:

мини-чемпионат по скоростному сбору пазлов;

веселые семейные спортивные игры;

большие напольные игры — "Твистер", "Крестики-нолики", большие шашки и домино и "Мишень Фрисби";

а также творческий конкурс семейной самодеятельности с призами. Чтобы принять участие, напишите в "директ" instagram-аккаунта или позвоните по телефону: +7-983-352-37-39. Принимаются любые творческие номера.

Весь июль каждые выходные гостей парка будут ждать весёлые активности, игры и праздники. Следите за новостями и афишей в "Инстаграм".

Любимый аттракцион

Путем голосования в социальных сетях и опроса среди гостей парка были определены самые любимые аттракционы: карусели “Ракушки” и “Джунгли”, “Веселые горки” и “Самолеты”.

А теперь замечательная новость: весь июль по будням “Любимый аттракцион” всего за 80 рублей:

с 5 по 9 июля — “Ракушки”;

с 12 по 16 июля — “Джунгли”;

с 19 по 23 июля — “Веселые горки”;

с 26 по 30 июля — “Самолеты”.

Сладкое семейное чаепитие

Еще одно любимое занятие для всей семьи — совместное чаепитие. Приходите в парк “Солнечный ветер” в течение недели с 12 по 18 июля, катайтесь на аттракционах и принимайте участие в сладком розыгрыше. Для этого достаточно пополнить свою карту гостя на любую удобную для вас сумму и прокатиться на аттракционах.

И уже 19 июля случайным образом среди всех гостей парка, пополнивших баланс карты в эти дни, будет разыграно 25 вкуснейших кондитерских наборов, которых точно хватит на всю семью! Результаты розыгрыша будут размещены в социальных сетях и на кассах парка. Чтобы получить приз, победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25 победителей.

В парке ждут вас и ваших детей кататься, развлекаться и смеяться. Следите за новостями в instagram-аккаунте.