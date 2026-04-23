Динамика будет зависеть от инфляции, геополитики и бюджетной политики

23 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

В контексте базового сценария развития экономической ситуации в России прогнозируемый уровень минимальной ключевой ставки в 2026 году составит 13,5–14%, такой прогноз дал гендиректор Pro-Vision Communications и опытный инвестор Владимир Виноградов в интервью "Газете.ru".

«При рассмотрении оптимистичного сценария развития событий существует вероятность снижения ключевой ставки до уровня 12–12,5%. Данный прогноз основывается на предположении о постепенном снижении инфляционных процессов и реализации осторожной денежно-кредитной политики, направленной на достижение целевого показателя инфляции в размере 4%», — добавил он.

Виноградов отметил, что динамика ставок по депозитным и кредитным продуктам будет коррелировать с изменениями в ключевой ставке. Но ставки по потребительским кредитам, как правило, будут превышать ставки по депозитам, что обусловлено спецификой кредитного риска и необходимостью компенсации потенциальных потерь для банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ может принять решение о снижении ставки на предстоящем заседании.