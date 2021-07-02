33-градусная жара ожидается в Алтайском крае 2 июля

Жаркая погода будет преобладать в Алтайском крае в пятницу, 2 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит от +23 до +28 градусов, местами по западу столбики термометров будут показывать +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток потеплеет до +25… +27 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость северного ветра не будет превышать 9 м/с.