20 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

20 пожаров потушили в Алтайском крае за минувшие сутки, из которых семь – палы травы. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания задействовали 781 патрульную и 143 патрульно-маневренных группы. Активную работу продолжает и добровольная пожарная охрана.

"В Михайловском районе трава горела в окрестностях райцентра на площади около 60 квадратных метров, близ села Нижняя Суетка также ликвидировано возгорание травы (около 200 квадратных метров), на окраине села Новообинка горели сухая трава и мусор на площади более 300 квадратных метров, – уточнили в ведомстве. — В Смоленском, Троицком, Бурлинском районах, городе Алейске зарегистрированы сходные случаи".

В МЧС отметили, что в большинстве случаев пожару предшествовало неосторожное обращение с огнем. В связи с этим местных жителей призвали уделять особенное внимание соблюдению правил пожарной безопасности.