АлтГТУ получил 250 миллионов рублей на разработку беспилотной техники для посадки леса

Ученые АлтГТУ к концу 2023 года создадут два образца первых отечественных беспилотных тракторов для посадок леса. На реализацию проекта вуз получил 245 млн рублей из федерального бюджета, сообщает ТАСС. Проект будет реализован совместно с ПАО "Камаз" и МГТУ им. Баумана.

"Сейчас не существует специализированной техники для посадки леса: есть только техника для заготовки. Для лесовосстановления сейчас используют импортные или устаревшие обычные тракторы. Они неудобны в использовании из-за больших габаритов. Мы же создадим более компактный трактор на совершенно новой, цифровой платформе — это беспилотный трактор, который сможет не только заниматься посадкой леса, но и почвообработкой", — сказал проректор по научной и инновационной работе вуза Александр Беушев.

Он отметил, что в настоящее время почвообработка на местах гарей производится только с помощью гусеничной техники. Ученые АлтГТУ намерены разработать технику на колесах. Такой трактор будет запущен на определенный участок, а оператор, не находясь в кабине, с помощью пульта управления сможет контролировать его передвижения.

"Идея о реализации проекта в алтайском вузе появилась неслучайно: у нас есть компетенции по производству техники, а также потребность в ней, есть предприятия, занимающиеся производством лесного оборудования. Вуз выступает головным исполнителем проекта, но какие-то работы будут проводить в МГТУ. К концу 2023 года мы должны представить опытные образцы", — добавил Александр Беушев.

К каждому трактору можно будет прикрепить оборудование для выполнения всего комплекса лесовосстановительных работ: посадки леса, санитарной очистки мест гарей, мелиорации почвы. На организацию самого производства новых тракторов ПАО "Камаз" направит еще примерно такую же сумму — около 250 млн рублей.

Беушев уверен, что техника будет пользоваться спросом не только в Алтайском крае, но и соседних регионах — Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, где активно занимаются лесовосстановлением. Также он рассчитывает на потенциальные поставки в Татарстан.