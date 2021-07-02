23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Москва" — 2021. В прошлом году мероприятие состоялось в формате онлайн. На этот раз конкурс прошел в театре Et Cetera. Конкурсанткам нужно было продемонстрировать не только внешние данные, но и талант, эрудицию, в том числе ответить на вопросы, связанные с космосом, — пишет Cosmopolitan. Всего за корону боролись 34 участницы в возрасте от 18 до 32 лет.
По словам новоиспеченной "Мисс Москва", она с юных лет мечтала стать участницей конкурса красоты и делала все, чтобы громко заявить о себе. "У меня есть старшая сестра, и когда я была малышкой, то видела, как она готовилась к конкурсу, надевала красивые платья. Уже тогда я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую в таких мероприятиях. Для поддержания идеальной формы занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, больше ничего не делаю", — призналась 23-летняя Саламова. Девушка намерена получить высшее образование, реализоваться в профессии, создать бизнес в бьюти-индустрии и много путешествовать.
Заглянули в Instagram амбициозной красавицы.
Комментарии
Мисс рублевая красавица...
Ну, за рубль - недорого)
У неё свои такие вареники? Покормить бы девушку.
"...больше ничего не делаю"
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А свисток сам надулся или всё же доктора помогли?
А вообще, какая Москва, такая и "мисс" - салам алейкум.
Аля-Салями.
С таким фэйсом прямым ходом диплом отрабатывать.
губы были бы поменьше - красивей была бы! но с лица воды не пить! если прям эрудицию прошла и высшее образование СОБИРАЕТСЯ получить (в 23 годика), наверное умненькая
А по факту просто чья-то дочь или кто-то в нее тыкает, ИМХО
В 23 года мечтает получить ВО. Ну-ну.
23 года, а уже успела все лицо перекроить, что неуверенность в себе с людьми делает
По-моему американский трансгендер из Невады даж посимпатичнее, на мордашку по-крайней мере и с силиконовыми губами не переборщил как эта "красавица" .
Так что следующий шаг по пути к американской мечте предопределен.
(Тьфу 3 раза, срамота)