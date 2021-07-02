23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Москва" — 2021. В прошлом году мероприятие состоялось в формате онлайн. На этот раз конкурс прошел в театре Et Cetera. Конкурсанткам нужно было продемонстрировать не только внешние данные, но и талант, эрудицию, в том числе ответить на вопросы, связанные с космосом, — пишет Cosmopolitan. Всего за корону боролись 34 участницы в возрасте от 18 до 32 лет.

По словам новоиспеченной "Мисс Москва", она с юных лет мечтала стать участницей конкурса красоты и делала все, чтобы громко заявить о себе. "У меня есть старшая сестра, и когда я была малышкой, то видела, как она готовилась к конкурсу, надевала красивые платья. Уже тогда я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую в таких мероприятиях. Для поддержания идеальной формы занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, больше ничего не делаю", — призналась 23-летняя Саламова. Девушка намерена получить высшее образование, реализоваться в профессии, создать бизнес в бьюти-индустрии и много путешествовать.

Заглянули в Instagram амбициозной красавицы.