Аномальную жару и засуху прогнозируют синоптики в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют теплый июль в Сибири, а в Алтайском крае он будет теплее нормы на два-пять градусов, сообщила на пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы Анна Лапчик. Норма для июля +17…+22 градуса, но этим летом он будет жарче, особенно в первой декаде.

"На большей части Алтайского края в июле будет дефицит осадков. Такая тенденция, согласно предварительной консультации, сохранится и в августе. Если ситуация будет развиваться, как мы прогнозируем, условия будут напряженными и в районах возможно развитие засухи", — сказала Анна Лапчик.

Кроме того, в регионе уже действует штормовое предупреждение из-за жары до 5 июля. В населенных пунктах ожидается от +30 до +34 градусов. А через несколько дней синоптики объявят штормовое предупреждение из-за высокого класса пожароопасности.