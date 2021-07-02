Жителя алтайского села осудили за преступления против половой неприкосновенности детей

58-летнего жителя Зонального района Алтайского края осудили за несколько преступлений против половой неприкосновенности неосвершеннолетних. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей шестилетней внучки и семилетней дочери своих знакомых.

Следователи установили, что в апреле 2020 года в своем доме в одном из сел Зонального района мужчина совершил совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей шестилетней внучки. Через некоторое время она рассказала об этом своим родителям, которые обратились в полицию.

"В ходе расследования уголовного дела следствием был установлен факт совершения злоумышленником еще двух преступлений. В 2013 году на участке местности он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили. Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства, которые суд принял во внимание и приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы.