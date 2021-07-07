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Управляй на расстоянии: как работает "Умный офис" от "Ростелекома"

, ИА "Амител"
С помощью новой услуги свет и кондиционер в помещении заработают самостоятельно

"Ростелеком" запустил новый облачный сервис "Умный офис". Он позволит корпоративным клиентам дистанционно управлять служебными помещениями. Услуга разработана для компаний, заинтересованных в безопасности, контроле и автоматизации процессов энергопотребления.

"Умный офис" — это система беспроводных датчиков и устройств, которые работают по заданному сценарию. Решение включает в себя датчики задымления, протечки, движения, открытия дверей или окна, а также умные лампочки и розетки. Все комплекты нужно установить в помещении и подключить к контроллеру, который управляет приборами по заданным настройкам и передает данные в личный кабинет заказчика.

С новым сервисом клиент может отслеживать работу электроприборов, настраивать режим освещения, мониторить график температуры и влажности, контролировать безопасность в кабинетах, торговых залах или на складах. Например, датчик дыма в случае пожара оповестит о ЧП звуковым сигналом, отправит сообщение по почте и SMS-уведомление на телефон. 

“Умный офис" позволяет сделать еще один шаг к полной автоматизации процессов управления. Например, в продовольственном магазине датчики зафиксируют нужную температуру и влажность, умная лампочка отрегулирует освещенность, а умная розетка проконтролирует электропитание приборов отопления и кондиционирования. И все это произойдет удаленно", — пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком" Вячеслав Куц.

Напомним, ранее "Ростелеком" запустил услугу "Аналитика речи" – сервис автоматического анализа записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Главная задача услуги – помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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