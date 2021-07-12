Самый быстрый: МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Алтайском крае

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано более чем на семи миллионах замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest. Такая методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

МегаФон в очередной раз подтвердил звание самого быстрого оператора в Алтайском крае. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость мобильного интернета в регионе с 31,75 Мбит/с до 39,42 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам 60 тысяч тестов, проведённых в сетях операторов связи Алтайского края.

"МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: сейчас трафик перераспределяется на онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Мы учитываем это как при развитии сети, так и при разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются скоростным мобильным интернетом, но и могут бесплатно раздавать его друзьям и близким", – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Также исследование показало средние скорости МегаФона в некоторых городах региона. По итогам замеров первого полугодия 2021 года в Барнауле скорость составила 47,69 Мбит/с, в Рубцовске – 51,16 Мбит/с, в Новоалтайске – 45,26 Мбит/с.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объёма. Например, скачать минутное видео в TikTok можно за считанные секунды.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами. За это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.