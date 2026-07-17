НОВОСТИОбщество

В Барнауле подростки проникли на крышу дома, вскрыв дверь

Дети повредили личинки двух дверных замков

17 июля 2026, 19:36, ИА Амител

Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru
Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru

В Барнауле подростки повредили замки на двери технического этажа многоквартирного дома и проникли на крышу. Видео произошедшего появилось в социальных сетях, а жители дома призвали родителей обратить внимание на досуг своих детей.

Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, происшествие было зафиксировано 16 июля в доме № 42 на улице Сергея Ускова.

На кадрах видно, как несколько мальчиков вскрывают дверь, ведущую на технический этаж. Как утверждают жильцы, подростки повредили личинки двух дверных замков, после чего поднялись на крышу здания.

Жители дома отмечают, что такие действия не только наносят ущерб общедомовому имуществу, но и представляют серьезную опасность для самих несовершеннолетних.

«Подобные действия не только приводят к порче общего имущества, но и создают серьезную угрозу жизни и здоровью самих подростков. Если вы узнали детей или располагаете какой-либо информацией о произошедшем, сообщите об этом в управляющую компанию или правоохранительные органы», — обратились к горожанам жители дома.

Официальной информации о происшествии и возможной проверке со стороны правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Дети на крыше / Фото:

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НОВОСТИОбщество

Барнаул дети
       

Комментарии 2

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Пузырек

08:44:54 18-07-2026

Все 90-е на крышах провели. Никто не упал. А как ам к экзаменам было классно готовиться. И загораешь и читаешь.

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Гость

17:23:52 18-07-2026

Пузырек (08:44:54 18-07-2026) Все 90-е на крышах провели. Никто не упал. А как ам к экзаме... У меня вообще детство было золотое.Загорал на крыше дедовского бревенчатого дома и лениво из театрального бинокля(семь рублей,до сих пор помню) наблюдал за загорающими в общежитии на подоконниках будущими педагогичками.

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