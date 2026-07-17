В Мизюлинской роще Барнаула проведут обработку деревьев от опасной инфекции

Чтобы остановить распространение грибка, специалисты обработают деревья специальным препаратом

17 июля 2026, 20:37, ИА Амител

Деревья на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Мизюлинской роще Барнаула проведут санитарную обработку деревьев, пораженных мучнистой росой. Работы запланированы на 20–25 июля, сообщили в городском МЦУ.

Поводом для проверки стали сообщения жителей, которые заметили на дубах и конском каштане белый налет. По словам горожан, листья на некоторых растениях начали быстро темнеть и засыхать, что вызвало опасения за состояние зеленых насаждений.

«При этом остальная растительность выглядит здоровой. Очень жаль дубы, которые выращивали на протяжении многих лет», — написал один из жителей Барнаула.

Как пояснили в МЦУ, растения поражены мучнистой росой — грибковым заболеванием, возбудителем которого является патоген Erysiphe alphitoides. Болезнь проявляется в виде белого или сероватого мучнистого налета на листьях, стеблях и бутонах. По мере развития грибок приводит к увяданию, скручиванию и отмиранию листьев.

По словам заместителя руководителя по благоустройству и озеленению МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула Людмилы Белоусовой, развитию заболевания способствовали умеренно теплая погода, загущенные посадки, недостаточная освещенность и слабая проветриваемость крон.

Чтобы остановить распространение грибка, специалисты обработают деревья специальным препаратом. Санитарные работы планируют провести с 20 по 25 июля, если этому будут способствовать погодные условия.