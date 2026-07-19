Супертеплица и наношкола. Чем удивил Алтайский край главу Минсельхоза страны Оксану Лут

Глава российского Минсельхоза 16 и 17 июля побывала на нескольких предприятиях региона

19 июля 2026, 09:05, ИА Амител

Оксана Лут на тепличном комбинате в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

Развитие агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры в Алтайском крае оценила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она прибыла с рабочим визитом в регион 16 июля в рамках Всероссийского дня поля — 2026 и в течение двух дней посетила объекты как в столице региона, так и в районах — Кулундинском и Баевском. Чем удивили министра предприятия Алтайского края — в материале amic.ru.

Агродроны на страже

Еще до открытия главной агровыставки страны, утром 16 июля, Оксана Лут вместе с губернатором региона Виктором Томенко посетила Крестьянско-фермерское хозяйство Павла Ивановича Дзюбы - самое крупное хозяйство Баевского района. Сейчас там активно идет уборка масличных и злаковых культур. Здесь несколько лет назад внедрили новый метод работы с посевами — агродроны. Одна из важных функций техники — внесение удобрений, причем точечно, с максимальной экономией веществ. Также беспилотники помогают в борьбе с сорняками и болезнями.

Делегация во главе с Оксаной Лут и Виктором Томенко в Баевском районе / Фото: официальный канал в MAX Виктора Томенко

Пока предприятие использует импортные беспилотники, однако в ближайшее время намерено перейти на отечественные машины. Оксана Лут расспрашивала разработчиков об эффективности агродронов, экономической составляющей проектов, а также об обучении аграриев новым технологиям.

«За последние пять лет объем полей, обрабатываемых агродронами, в Алтайском крае вырос более чем в 20 раз. Ежегодно проводим авиасалон "АлтайАгроБАС", во время которого хозяйства обмениваются опытом, тестируют новые модели агродронов», — отметил в своем официальном канале Max губернатор Виктор Томенко.

Обучение, творчество и спорт

В Кулундинском районе министр посетила муниципальный Центр детского творчества, детскую школу искусств, спортивную, а также общеобразовательную школу № 2. Эти объекты за последние годы обновили по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Так, например, для Центра детского творчества, построенного в 1958 году, в рамках программы разработали проектно-сметную документацию по капитальному ремонту. Из средств всех уровней (федерального, краевого и муниципального) на обновление здания и закупку оборудования направили 81 миллион рублей.

В феврале 2026 года отремонтированный объект заработал, а вместе с ним — и секции для детей. Сейчас здесь занимаются более 500 ребят, которым доступны художественное, естественно-научное, техническое, социально-гуманитарное и туристско-краеведческое направления. Обучают детей педагоги высшей квалификации, а первичное отделение "Движения первых" на базе центра стало победителем Всероссийского конкурса первичных отделений.

Делегация во главе с Оксаной Лут и Виктором Томенко в Кулундинском районе / Фото: правительство Алтайского края

Кулундинская детская школа искусств также построена в середине прошлого века — в 1959 году. На капитальный ремонт здания направили около 100 млн рублей. Здесь трудятся 14 педагогов (четверо имеют высшую квалификационную категорию), а обучаются 270 детей.

Еще один объект, модернизированный по программе развития территорий, — спортивная школа. Она создана в 1968 году, и с 2025 года здесь идет капитальный ремонт. Общая сметная стоимость работ составляет 115 миллионов рублей.

Также делегация во главе с Оксаной Лут и Виктором Томенко посетила Кулундинскую школу № 2. Она построена в 1985 году, здесь обучаются 470 детей. Капитальный ремонт объекта завершился совсем недавно, на работы было направлено 309 миллионов рублей государственных и внебюджетных средств.

На эти средства специалисты реконструировали крышу, заменили все инженерные системы, утеплили фасад, отремонтировали спортивный, актовый и обеденный залы. На пришкольной территории появились футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, воркаут и полоса препятствий. С сентября 2025 года в школе заработал агротехнологический класс.

«Госпрограмма комплексного развития сельских территорий имеет стратегическое значение для нашего края, ведь более 40% наших земляков живут в небольших населенных пунктах. Год за годом улучшаем качество жизни на сельских территориях, ремонтируем и строим новые школы, детские сады, медучреждения, дома культуры, дороги, благоустраиваем общественные территории. Благодарен за конструктивную работу и значительную финансовую поддержку наших инициатив и Минсельхозу РФ, и правительству России в целом, и Совету Федерации», — отметил Виктор Томенко.

"Красивое" производство

В столице региона Оксана Лут побывала в алтайском подразделении тепличного комбината "Толмачевский" (входит в группу компаний "Горкунов"). В мае 2026 года здесь запустили производственную площадку по выращиванию хризантем — это первое в Сибири предприятие с автоматизированной линией. Плановая мощность теплиц — более 8,5 млн цветов в год.

Делегация во главе с Оксаной Лут и Виктором Томенко в Кулундинском районе / Фото: правительство Алтайского края

У предприятия есть своя лаборатория клонального размножения, а также отделение, где занимаются черенкованием хризантем. При этом, несмотря на конкуренцию со стороны Китая, на производстве намерены расширять линейку продукции.

«В течение рабочего визита главы Минсельхоза запланировано большое количество мероприятий, которые затронут самые разные аспекты жизни и наших сельских территорий, и края в целом. В том числе будем обсуждать проекты, связанные с реализацией госпрограммы комплексного развития сельских территорий», — отметил Виктор Томенко в своем официальном канале в Maх.