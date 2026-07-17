Григорий Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

После резонанса артист решил публично обратиться к пользователям и принес извинения за свои слова

17 июля 2026, 22:35, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца

Певец Григорий Лепс принес публичные извинения после того, как его слова о российских семьях с доходом 200–300 тысяч рублей вызвали широкое обсуждение в Сети. Соответствующее обращение артист опубликовал в социальных сетях, заявив, что с уважением относится к людям, которые ежедневно обеспечивают свои семьи.

«Вижу, какое обсуждение вызвали мои слова из недавнего интервью. Мне искренне жаль, что они прозвучали именно так. Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи. Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в доме», — написал артист.

Поводом для общественной реакции стало интервью, опубликованное несколько дней назад на YouTube-канале Эмина Агаларова. Во время беседы Лепса спросили, сколько денег ему необходимо для комфортной жизни.

Певец не стал называть конкретную сумму, пояснив, что не хочет провоцировать волну негативных комментариев. Вместо этого он обратил внимание на то, что многие российские семьи живут на 200–300 тысяч рублей в месяц. Именно эта часть интервью впоследствии вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

После резонанса артист решил публично обратиться к пользователям и принес извинения за свои слова, подчеркнув, что уважает людей, которые работают, воспитывают детей и ежедневно сталкиваются с жизненными трудностями.