Россиянам объяснили, у кого арбуз может вызвать почечную колику
В группе особого риска — пациенты с диагностированной мочекаменной болезнью, а также люди с хронической патологией почек, которым ограничен объем потребляемой жидкости
17 июля 2026, 16:27, ИА Амител
Арбуз не растворяет и не удаляет уже сформировавшиеся камни в почках. Напротив, при наличии крупного камня увеличение объема мочи может вызвать его перемещение, закупорку мочеточника и почечную колику. Уролог центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Тимур Бицоев рассказал в беседе с RT, что людям с мочекаменной болезнью не рекомендуется употреблять арбуз без консультации с врачом.
«Многие считают, что большое количество арбуза полезно для почек. Однако чрезмерное потребление арбуза может увеличить нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы. Это особенно актуально для людей с хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией и другими состояниями, при которых врач ограничивает количество потребляемой жидкости», — пояснил специалист.
Врач также обратил внимание на высокое содержание сахара в арбузе.
«Людям с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и другими нарушениями углеводного обмена рекомендуется умеренность в потреблении арбуза, учитывая его влияние на общую калорийность и содержание углеводов», — посоветовал уролог.
Специалист подчеркнул важность поддержания водного баланса в течение дня для профилактики мочекаменной болезни.
«Арбуз не является методом очистки почек. Его умеренное потребление может быть частью здорового рациона и способствовать поддержанию водной среды, но не заменяет профилактических мер, лечебных рекомендаций и консультаций с врачом. При любых заболеваниях почек диета должна быть индивидуальной и основываться на результатах обследования», — заключил врач.
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