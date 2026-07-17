В группе особого риска — пациенты с диагностированной мочекаменной болезнью, а также люди с хронической патологией почек, которым ограничен объем потребляемой жидкости

17 июля 2026, 16:27, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Арбуз не растворяет и не удаляет уже сформировавшиеся камни в почках. Напротив, при наличии крупного камня увеличение объема мочи может вызвать его перемещение, закупорку мочеточника и почечную колику. Уролог центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Тимур Бицоев рассказал в беседе с RT, что людям с мочекаменной болезнью не рекомендуется употреблять арбуз без консультации с врачом.

«Многие считают, что большое количество арбуза полезно для почек. Однако чрезмерное потребление арбуза может увеличить нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы. Это особенно актуально для людей с хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией и другими состояниями, при которых врач ограничивает количество потребляемой жидкости», — пояснил специалист.

Врач также обратил внимание на высокое содержание сахара в арбузе.

«Людям с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и другими нарушениями углеводного обмена рекомендуется умеренность в потреблении арбуза, учитывая его влияние на общую калорийность и содержание углеводов», — посоветовал уролог.

Специалист подчеркнул важность поддержания водного баланса в течение дня для профилактики мочекаменной болезни.