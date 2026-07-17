Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками

17 июля 2026, 16:16, ИА Амител

Боль в животе / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Теоретически вспышка "взрывной диареи" возможна в России, но на практике это вряд ли произойдет, заявил aif.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В американском штате Мичиган произошла одна из крупнейших вспышек желудочно-кишечного заболевания в стране. Зафиксировано более трех тысяч случаев заражения паразитарной инфекцией — циклоспорозом, и число случаев заражения продолжает расти.Кондрахин отметил, что вспышка в России тоже возможна, если не мыть фрукты и если завезти их из зоны заражения:

«Теоретически вспышка возможна, потому что это микроорганизм, он может попасть куда угодно. Но на практике — вряд ли. У нас очень сильный контроль со стороны эпидемиологических служб, они строго все контролируют».

Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Вспышки чаще происходят весной и летом.

Ранее врач Дарья Русакова предупредила об инфекциях из-за офисных кофемашин. При отсутствии регулярной очистки внутри оборудования формируются устойчивые биопленки.