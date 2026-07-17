Директор барнаульской гимназии возглавила Совет женщин при мэре города
Одними из важных вопросов повестки стали избрание председателя и формирование структуры Совета
17 июля 2026, 19:08, ИА Амител
В Барнауле сменился председатель Совета женщин при главе города. Новым руководителем общественного органа единогласно избрали директора гимназии № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова Ольгу Бутенко. Такое решение приняли на первом пленарном заседании Совета нового созыва, которое прошло в городской администрации.
В заседании приняли участие мэр Барнаула Вячеслав Франк и заместитель главы администрации краевой столицы, руководитель аппарата Оксана Финк. Одними из главных вопросов повестки стали избрание председателя и формирование структуры Совета.
Новый состав Совета женщин был сформирован 30 июня сроком на три года. В него вошли 25 представительниц различных сфер городской жизни — образования, здравоохранения, бизнеса, культуры и общественных организаций.
Обращаясь к участницам заседания, Вячеслав Франк подчеркнул значимость Совета женщин для общественной жизни города.
«Вы никогда не остаетесь в стороне от важных для города событий. Мероприятия и акции Совета женщин всегда нацелены на оказание помощи наиболее уязвимым и нуждающимся в помощи и поддержке слоям населения. На протяжении долгих лет ваша деятельность направлена на обеспечение счастливого детства, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества, укрепление ее нравственных начал».
Вячеслав Франк выразил уверенность, что новый состав продолжит работу своих предшественниц. По его словам, дополнительный импульс деятельности Совета придадут четыре новые участницы, впервые вошедшие в его состав, в том числе активные общественницы и супруги участников СВО.
По итогам голосования председателем Совета женщин стала Ольга Бутенко. Она руководит гимназией № 27, а в состав Совета входит с 2023 года. Ранее координировала благотворительную патриотическую акцию "Материнское тепло солдату".
На протяжении последних десяти лет Совет женщин возглавляла Валентина Косинова. Она продолжит работу в составе общественного органа, а по решению коллег стала почетным советником председателя Совета.
Поблагодарив Валентину Косинову за многолетнюю работу, Вячеслав Франк отметил:
«Благодаря вам, вашим личным качествам и инициативности Совет женщин стал настоящей опорой общества, связующим звеном между администрацией города и барнаульцами».
Во время заседания также были избраны заместители председателя и секретарь Совета, а также сформированы профильные комитеты.
Подводя итоги встречи, Ольга Бутенко обозначила основные направления дальнейшей работы общественного органа:
«Совет женщин в городе работает более 15 лет. За это время наработан серьезный фундамент добрых дел, направленных на поддержку семьи, детей, женщин, помощь участникам СВО и их семьям. Шестой состав Совета женщин продолжит реализовывать все эти социально значимые инициативы на благо города и его жителей».
19:34:10 17-07-2026
Строгая женщина. Ей бы чуточку чиновничество убрать из характера.
23:56:00 18-07-2026
Политически ангажированное решение.