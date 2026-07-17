Директор барнаульской гимназии возглавила Совет женщин при мэре города

Одними из важных вопросов повестки стали избрание председателя и формирование структуры Совета

17 июля 2026, 19:08, ИА Амител

Ольга Бутенко на заседании / Фото: barnaul.org

В Барнауле сменился председатель Совета женщин при главе города. Новым руководителем общественного органа единогласно избрали директора гимназии № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова Ольгу Бутенко. Такое решение приняли на первом пленарном заседании Совета нового созыва, которое прошло в городской администрации.

В заседании приняли участие мэр Барнаула Вячеслав Франк и заместитель главы администрации краевой столицы, руководитель аппарата Оксана Финк. Одними из главных вопросов повестки стали избрание председателя и формирование структуры Совета.

Новый состав Совета женщин был сформирован 30 июня сроком на три года. В него вошли 25 представительниц различных сфер городской жизни — образования, здравоохранения, бизнеса, культуры и общественных организаций.

Обращаясь к участницам заседания, Вячеслав Франк подчеркнул значимость Совета женщин для общественной жизни города.

«Вы никогда не остаетесь в стороне от важных для города событий. Мероприятия и акции Совета женщин всегда нацелены на оказание помощи наиболее уязвимым и нуждающимся в помощи и поддержке слоям населения. На протяжении долгих лет ваша деятельность направлена на обеспечение счастливого детства, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества, укрепление ее нравственных начал».

Вячеслав Франк выразил уверенность, что новый состав продолжит работу своих предшественниц. По его словам, дополнительный импульс деятельности Совета придадут четыре новые участницы, впервые вошедшие в его состав, в том числе активные общественницы и супруги участников СВО.

По итогам голосования председателем Совета женщин стала Ольга Бутенко. Она руководит гимназией № 27, а в состав Совета входит с 2023 года. Ранее координировала благотворительную патриотическую акцию "Материнское тепло солдату".

На протяжении последних десяти лет Совет женщин возглавляла Валентина Косинова. Она продолжит работу в составе общественного органа, а по решению коллег стала почетным советником председателя Совета.

Поблагодарив Валентину Косинову за многолетнюю работу, Вячеслав Франк отметил:

«Благодаря вам, вашим личным качествам и инициативности Совет женщин стал настоящей опорой общества, связующим звеном между администрацией города и барнаульцами».

Во время заседания также были избраны заместители председателя и секретарь Совета, а также сформированы профильные комитеты.

Подводя итоги встречи, Ольга Бутенко обозначила основные направления дальнейшей работы общественного органа: