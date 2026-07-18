Жара до +33 и местами кратковременные дожди. Какая погода ждет Алтайский край 18 июля

Порывы ветра местами достигнут 16 м/с

18 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

До +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +28...+33 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 6-11 м/с.