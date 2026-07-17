Жительницу Барнаула с тяжелой патологией сердца направили на роды в Петербург

Проблемы со здоровьем у женщины обнаружили на раннем сроке беременности

17 июля 2026, 17:16, ИА Амител

Врач, пациент / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Жительницу Барнаула с выявленным во время беременности тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием направили на родоразрешение в Санкт-Петербург. Чтобы снизить возможные риски, будущую маму сопровождал врач Алтайского краевого перинатального центра "ДАР". Об истории пациентки рассказали в медучреждении.

Проблемы со здоровьем у женщины обнаружили на раннем сроке беременности. Ранее заболеваний сердца у нее не диагностировали, однако во время обследования врачи выявили патологию, которая могла представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья матери.

По словам специалистов, из-за высокого риска изначально рассматривался вопрос о прерывании беременности. Для выбора дальнейшей тактики врачи перинатального центра "ДАР" провели консилиум с участием специалистов Алтайского краевого кардиологического диспансера и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В результате было принято решение сохранить беременность.

«Конечно, весь период мне нужно было принимать определенный препарат, находиться под постоянным наблюдением, обследоваться… И уже тогда стоял вопрос о том, что рожать, скорее всего, мне придется в Питере», — рассказала пациентка.

На протяжении всей беременности женщина регулярно проходила обследования в "ДАРе", где врачи контролировали развитие плода и следили за ее состоянием.

По медицинским показаниям рожать в Алтайском крае пациентка не могла, поэтому ее направили в Центр имени Алмазова. Для перелета в Санкт-Петербург сопровождение организовал перинатальный центр.

«К сожалению, рожать здесь я не могла по медицинским показаниям — необходимо было явиться в Центр Алмазова в 38 недель для родоразрешения. Заместитель главного врача Ольга Колядо помогла организовать перелет в сопровождении анестезиолога-реаниматолога Григория Тарасенко», — поделилась жительница Барнаула.

В перинатальном центре отметили, что подобная практика применяется регулярно. Если будущих мам направляют в федеральные медицинские учреждения для родоразрешения, специалисты сопровождают их во время поездки. По данным медучреждения, ежегодно происходит два-три таких случая.

Роды прошли естественным путем на сроке 38 недель и 4 дня. На свет появился здоровый мальчик.