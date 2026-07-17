Т2 запустил ИИ-настройку сети для ускорения интернета

Интеллектуальный алгоритм анализирует сигнал и смартфоны абонентов, чтобы подобрать идеальные частоты для каждого устройства

17 июля 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHJBhHb

Базовая станция / Фото: пресс-служба Т2

В Алтайском крае и Республике Алтай Т2 ввел технологию на базе искусственного интеллекта, которая автоматически оптимизирует параметры сети под каждого пользователя. Решение уже работает на 200 базовых станциях, а до конца года опцию включат еще на 1000 объектах. Прирост скорости мобильного интернета составляет минимум 10%.

Как ИИ повышает скорость

Система использует машинное обучение: в реальном времени она оценивает уровень и качество сигнала, местоположение абонента и технические возможности его смартфона. На основе этого алгоритм подбирает и активирует оптимальную комбинацию частотных диапазонов для агрегации — одновременного применения нескольких частот, что ускоряет передачу данных.

Благодаря гибкому распределению частот пользователи смотрят видео в лучшем качестве, проводят трансляции без зависаний и быстро обмениваются тяжелыми файлами. Особенно заметен эффект в часы пиковых нагрузок, например, во время массовых мероприятий. Система перераспределяет доступные полосы с учетом возможностей устройств и повышает комфорт использования мобильного интернета Т2.

Где уже доступна технология

Опцию запустили в Алейске, Заринске, Белокурихе, селе Алтайском и селе Кызыл-Озек. До конца года функционал активируют в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах.

«Самое сложное для любой сети — часы пиковой нагрузки, когда тысячи устройств одновременно конкурируют за ресурс. Именно здесь искусственный интеллект дает наибольший эффект: алгоритм в реальном времени распределяет частоты между абонентами так, чтобы каждый получил максимально возможную скорость», — сказал директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.По его словам, одновременно с этим специалисты заменяют все телекоммуникационное оборудование и расширяют частотный диапазон для 4G-интернета. Он выразил уверенность, что абоненты скоро по достоинству оценят обновленный уровень сервиса и устойчивость работы всех онлайн-сервисов.

Помимо ИИ, Т2 реализует программу модернизации: инженеры меняют оборудование и проводят рефарминг — перераспределяют частоты в пользу 4G. Это увеличит скорость, сделает покрытие стабильнее и повысит количество контролируемых параметров сети. Работы уже завершили в Алейске, Заринске и Белокурихе.

T2

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