Власти Барнаула рассказали, когда завершат ремонт проспекта Ленина

В этом году по нацпроекту ремонтируют участок проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября

17 июля 2026, 18:33, ИА Амител

Ход работ на проспекте Ленина / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжается ремонт проспекта Ленина по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Работы на участке от улицы Димитрова до площади Октября уже выполнены на 25%, а завершить ремонт одной стороны магистрали планируют в августе, второй — в октябре. Об этом во время выездного совещания сообщил глава города Вячеслав Франк.

Вместе с председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерием Ведяшкиным, членом Общественной палаты Барнаула Евгением Носенко, представителями Госавтоинспекции, районных администраций и подрядной организации "Сибинвест" глава города проверил, как идут работы на одном из самых загруженных городских проспектов.

В этом году по нацпроекту ремонтируют участок проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября общей протяженностью 2,27 километра в обоих направлениях. Сейчас дорожники на четной стороне магистрали выравнивают колодцы инженерных коммуникаций, частично меняют бортовой камень, а также обновляют тротуары — демонтируют старое покрытие и укладывают новое. После завершения этих работ к ремонту приступят на нечетной стороне проспекта, а заключительным этапом станет укладка нового асфальтобетонного покрытия по всей ширине проезжей части.

По словам Вячеслава Франка, в 2026 году на дорожные работы в Барнауле направили 1,5 млрд рублей.

«Эти средства пойдут на текущий и капитальный ремонт, а также на разработку проектно-сметной документации. В этом сезоне в городе будет отремонтировано 267 участков. Особый приоритет отдан самому главному проспекту Барнаула — проспекту Ленина, который в этом году ремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Для этих целей выделено 125 миллионов рублей. Работы идут в соответствии с графиком: 25% объемов уже выполнено».

Глава города также отметил, что во время ремонта удалось избежать серьезных ограничений движения. По его словам, основные работы на проезжей части выполняют в ночное время, а для транспорта временно открыли движение по выделенной полосе. Согласно планам, ремонт одной стороны проспекта завершат в августе, второй — в октябре. Кроме того, в течение ближайших трех лет власти намерены продолжить обновление проспекта Ленина до площади Баварина.

Как отметил член Общественной палаты Барнаула Евгений Носенко, на проспекте Ленина ведется не только ремонт дорожного полотна, но и комплексное благоустройство прилегающей территории.

«Ремонт дорог — это важная и обязательная задача, но на главной улице города, проспекте Ленина, мы делаем гораздо больше. Мы не просто обновляем дорожное полотно, мы комплексно приводим в порядок всю городскую среду: восстанавливаем тротуары, наносим разметку, улучшаем пешеходные связи и облагораживаем прилегающие территории. Подрядчик зарекомендовал себя как надежный и квалифицированный: мы проверили ход работ, включая пешеходные зоны и примыкания к зданиям, и никаких вопросов к качеству нет».

Проспект Ленина остается одной из главных транспортных артерий Барнаула, связывая жилые районы, административные здания и учебные заведения. В последний раз соседние участки магистрали капитально обновляли в 2019 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".