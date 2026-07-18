Безопасная дневная норма для взрослого человека — всего пять граммов соли

18 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Соль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала в беседе с NEWS.ru, что человеку достаточно примерно четверти чайной ложки соли, но на практике люди съедают гораздо больше.

«Основная проблема состоит в том, что организму нужно совсем немного натрия — всего около 500 миллиграммов, что эквивалентно менее чем четверти чайной ложки соли в сутки для выполнения базовых функций. Однако нынешнее питание значительно превышает эту норму. Разница между рекомендуемым количеством и реальным потреблением соли просто огромна», — отметила она.

Тен добавила, что Всемирная организация здравоохранения советует ограничить потребление соли до пяти граммов в день. Однако, по ее словам, в большинстве стран, включая Россию, люди потребляют от 8 до 15 граммов и даже больше.

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