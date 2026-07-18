НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала реальную суточную норму соли для человека

Безопасная дневная норма для взрослого человека — всего пять граммов соли

18 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Соль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Соль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала в беседе с NEWS.ru, что человеку достаточно примерно четверти чайной ложки соли, но на практике люди съедают гораздо больше.

«Основная проблема состоит в том, что организму нужно совсем немного натрия — всего около 500 миллиграммов, что эквивалентно менее чем четверти чайной ложки соли в сутки для выполнения базовых функций. Однако нынешнее питание значительно превышает эту норму. Разница между рекомендуемым количеством и реальным потреблением соли просто огромна», — отметила она.

Тен добавила, что Всемирная организация здравоохранения советует ограничить потребление соли до пяти граммов в день. Однако, по ее словам, в большинстве стран, включая Россию, люди потребляют от 8 до 15 граммов и даже больше.

Ранее эксперт предупредил об опасности ежедневного употребления суши.

Лапша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 5

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Пузырек

08:34:12 18-07-2026

Какая глупость. Все организмы индивидуальны. Если я потею, как душ шарко, ну какие 5 грамм. У меня сводит судорогой мышцы. Не хватает организму соли. Таких врачей тряпкой гнать из врчей.

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Гость

17:45:34 18-07-2026

Пузырек (08:34:12 18-07-2026) Какая глупость. Все организмы индивидуальны. Если я потею, к... потей дальше

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Гость

09:06:01 18-07-2026

А как узнать про что именно 5 гр. я съел?. На весах взвешивать ?

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Вадик

09:46:06 18-07-2026

А по конкретнее об какой соли речь идёт. После некоторых солей, если по 5 граммов в день употреблять, и рехаб не поможет.

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Гость

10:02:08 18-07-2026

кружка пива...на краешек щепотку соли и пьешь пивко!прекрасно!

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