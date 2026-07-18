Оформить ДТП без Госавтоинспекции можно, но необходимо знать важные правила

18 июля 2026, 07:05, ИА Амител erid: 2W5zFJem3Ds

Оформление ДТП / Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat

ДТП — ситуация, в которую может попасть любой водитель, даже самый опытный. В случае небольшой аварии без пострадавших оформить ее можно и без участия сотрудников Госавтоинспекции. Однако нужно знать, как это правильно делать, ведь мельчайшая ошибка в документах может стоить пострадавшему водителю десятков тысяч рублей. Подробнее о том, как оформить ДТП по европротоколу, — в материале amic.ru.

Когда можно не вызывать сотрудников Госавтоинспекции?

Воспользоваться упрощенной процедурой оформления ДТП и составить европротокол можно, если соблюдены следующие условия:

в аварии нет пострадавших;

в ДТП участвуют только два автомобиля (если столкнулись три транспортных средства или повреждено имущество третьих лиц — столб, ограждение, дорожный знак — необходимо вызывать сотрудников Госавтоинспекции);

у обоих участников ДТП есть действующие полисы ОСАГО (если у одного из водителей полис гражданского страхования просрочен или он не вписан в полис ОСАГО или каско, без Госавтоинспекции оформить ДТП нельзя);

единогласие — для составления европротокола нужно обоюдное согласие участников ДТП. Если один из водителей не признает своей вины, не согласен с обстоятельствами аварии или выступает против оформления без вызова автоинспекторов, составить этот документ не получится.

Также важно знать, что оформить европротокол могут водители не только легковых, но и грузовых автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта, если все условия соблюдены.

Можно ли "разъехаться по-хорошему"?

Лучше не соглашаться "разъехаться по-хорошему" без фиксации ДТП. Если повреждения минимальные и спора между участниками аварии нет, стоит оформить европротокол.

Автомобиль ДПC / Фото: amic.ru

Что нужно делать при аварии в первую очередь?

При аварии первым делом следует остановиться и поставить автомобиль на стояночный тормоз (п. 2.5 ПДД РФ), включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки: в городе — за 15 метров, за городом — за 30 метров (п. 7.2 ПДД РФ). Если ДТП случилось ночью или на загородной автодороге, нужно надеть световозвращающий жилет (п. 2.3.4 ПДД РФ).

До фотофиксации не рекомендуется трогать транспортные средства и поврежденные детали. Даже если автомобили перегородили дорогу, сначала необходимо зафиксировать на камеру обстоятельства аварии. Только после этого можно освободить проезжую часть.

При этом нужно сделать снимки правильно, так как для страховой компании они будут важным доказательством. При фиксировании обстоятельств ДТП рекомендуется:

Сделать общий план — сфотографировать оба авто с четырех сторон так, чтобы в кадр попали: расположение транспортных средств и других участников дорожного движения на дороге, дорожные знаки, разметка, светофоры, следы торможения, осколки. Также нужно зафиксировать номера домов, магазины и прочие ориентиры. Сделать крупный план каждого повреждения — область удара должна быть в центре кадра, также на фото должны быть соседние детали (например, часть капота или крыла), чтобы было понятно, какой именно элемент авто поврежден. Если повреждения плохо видны, следует указать на них рукой или снять их с дополнительных ракурсов. Зафиксировать государственные номера, VIN-номера обеих машин, состояние дороги (ямы, выбоины, наледь) и погодные условия (дождь, снег, туман).

Как составить европротокол?

После того как обстоятельства ДТП зафиксированы на камеру, следует составить европротокол. Сделать это можно только на месте происшествия. Доступны два способа: с помощью бумажного бланка и электронного приложения.

Бумажный бланк предусматривает лимит выплаты по ОСАГО до 100 тысяч рублей. Документ заполняется только шариковой ручкой. В нем указывается дата и место аварии, параметры автомобилей, информация о полисах ОСАГО, данные водителей, тип происшествия и повреждений. В центре бланка рисуется схема ДТП: стрелками описывается траектория движения машин до удара, крестиком обозначается место столкновения, подписываются названия улиц. На обороте каждый водитель описывает обстоятельства своими словами.

Форма извещения о ДТП/ Скриншот документа с сайта Российского союза страховщиков

При этом важно не оставлять пустых строк. Если в графе "Замечания" писать нечего, нужно поставить прочерк. Бланк извещения о ДТП нужно заполнить дважды, у каждого водителя на руках остается экземпляр документа.

После аварии пострадавший должен как можно скорее передать страховщику заполненный бланк извещения о ДТП и написать заявление на получение компенсации по ОСАГО. На это отводится пять рабочих дней.

Электронный протокол предусматривает лимит выплаты по ОСАГО уже до 400 тысяч рублей. Самый быстрый способ — оформление через приложение "Госуслуги Авто". У водителя есть 60 минут с момента аварии, чтобы отправить данные в систему.

В этом случае схема такая:

оба участника аварии должны иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги";

один водитель в приложении должен перейти в раздел "ДТП", нажать "Оформить ДТП" и выбрать "Начать электронный европротокол";

второй водитель должен отсканировать QR-код со смартфона первого водителя для обмена данными;

затем нужно заполнить данные о месте и времени ДТП и составить его схему (ее можно нарисовать на бумаге, сфотографировать и загрузить в систему);

оба водителя должны подписать документ в своих телефонах и получить номер электронного извещения.

Можно ли сразу после ДТП отремонтировать автомобиль?

Участнику аварии запрещено ремонтировать свою машину в течение 15 календарных дней после аварии, за исключением нерабочих праздничных дней. Либо же можно получить письменное согласие страховщика на ремонт. Если страховой потребуется провести экспертизу, а машина уже отремонтирована или покрашена, то всю сумму компенсации могут взыскать с виновника.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама