Боец из Бийска Эльмар Гасанов проведет титульный бой на турнире ACA в Алматы

Его соперником станет непобежденный чемпион лиги Муслим Магомедов

17 июля 2026, 17:42, ИА Амител

Боец из Бийска Эльмар Гасанов / Фото: соцсети спортсмена

17 июля в Алматы пройдет международный турнир по смешанным единоборствам ACA 205. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжелом весе, в котором уроженец Бийска Эльмар Гасанов встретится с действующим чемпионом лиги Муслимом Магомедовым.

Эльмар Гасанов — воспитанник бийского клуба "Спарта", где занимается под руководством тренера Дмитрия Косьянова. К титульному бою спортсмен подходит после серии побед и занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона ACA.

Его соперником станет непобежденный чемпион лиги Муслим Магомедов, который подходит к защите титула с рекордом 16 побед без поражений.

Турнир ACA 205 состоится 17 июля в Алматы. Начало поединков запланировано на 15:00 по московскому времени, сообщили в администрации Бийска.

Посмотреть турнир можно будет в эфире телеканалов "Матч ТВ", "Матч! Боец", а также на сайте matchtv.ru.

Напомним, предыдущий бой Эльмар Гасанов провел 5 декабря, когда единогласным решением судей победил представителя Душанбе Фаридуна Одилова.