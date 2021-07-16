Самолёт Ан-28 в Томской области пропал с радаров

Пассажирский самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников агентства, на борту находятся от 13 до 17 человек, среди которых четверо детей.

"Самолёт пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них – это экипаж", – отмечает источник.

Возможные координаты воздушного судна установлены. По предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бакчар.

Самолёт летел по маршруту Кедровый – Томск. В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу.