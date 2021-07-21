Новую экологическую тропу на гору Бабырган разрабатывают в Алтайском крае

Сотрудники "Алтайприроды" продолжают разрабатывать экологические тропы. Очередным объектом стал памятник краевого значения "Гора Бабырган" в Советском районе Алтайского края.
Маршрут, который прорабатывают специалисты, будет доступен даже детям.
"На горе через лиственницы, заросли травы и кедровый лес можно увидеть невероятные виды на реку Катунь и окрестные сёла. Возле смотровых площадок часто встречаются валуны и камни, на которых туристы устраивают привал. С вершины путешественникам открыты панорамные виды равнинной и горной зон Алтая", – сообщает пресс-служба регионального правительства.
Максимальная высота горы составляет 1008,6 метра, минимальная 316 метров. Путешественникам предстоит подняться почти на 700 метров вверх. На подъём и спуск в спокойном темпе уйдёт примерно 5-7 часов.
Комментарии
Бабырган, если кто не знает, остатки древнего вулкана
Карту маршрута где можно увидеть?
Самое интересное: кто будет убирать за свиньями, которые ходят (будут ходить) по этому маршруту? Опять все превратится в помойку!
У будет гора Обрыган