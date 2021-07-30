Небольшие дожди и грозы придут в Алтайский край 30 июля

Тёплую погоду с небольшими дождями и грозами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 30 июля. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю утром местами будет туман. Дневная температура составит от +23 до +28 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры будут показывать от +23 до +25 градусов. В конце дня небольшой дождь. Скорость ветра в краевой столице при усилениях может достигать 12 м/с.