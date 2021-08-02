2 августа в Алтайском крае ожидаются жара и дожди

В понедельник, 2 августа, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются небольшие дожди, а также ветер, при порывах – до 18 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +28°C до +33°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +29°C до +31°C. Преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.