Неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал женщину в Барнауле

Подписчики паблика Unusual Crimes Barnaul сообщили об изнасиловании женщины на улице 50 лет СССР. Инцидент произошёл 2 августа.

По информации горожан, неизвестный подъехал к 33-летней потерпевшей на велосипеде. Угрожая ножом, он изнасиловал её и скрылся с места происшествия.

Где именно случилось нападение на женщину, подписчики не уточняют.

На вид мужчине 30-35 лет, худой, рост 166-170 см, короткие тёмные волосы. Кепка, джинсы, ветровка и солнцезащитные очки – всё тёмного цвета.

Сообщается, что насильника ищет полиция.

Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации нет.