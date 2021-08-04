Неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал женщину в Барнауле

Подписчики паблика Unusual Crimes Barnaul сообщили об изнасиловании женщины на улице 50 лет СССР. Инцидент произошёл 2 августа.
По информации горожан, неизвестный подъехал к 33-летней потерпевшей на велосипеде. Угрожая ножом, он изнасиловал её и скрылся с места происшествия.
Где именно случилось нападение на женщину, подписчики не уточняют.
На вид мужчине 30-35 лет, худой, рост 166-170 см, короткие тёмные волосы. Кепка, джинсы, ветровка и солнцезащитные очки – всё тёмного цвета.
Сообщается, что насильника ищет полиция.
Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации нет.
Комментарии
Инцидент произошел 2 августа.
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Время какое? Девки до 4 утра ходят по улице, никакого чувства опасности.
десантник?
Ну с такими приметами и даже без номера дома, где это произошло, чем читатели смогут помочь?
4.08.2021 15:48
Виктор
ну мож кто свечку держал
На другом сайте написали, что дело было ночью. Хотя может она с работы возвращалась. Мужик ущербный, надо велосипедное колесо на голову одеть.
Ну всё блин, теперь на велике толком не покататься, сразу по подозрению увезут. "30-35 лет, 170см, короткие волосы" - под это описание 90% мужиков подходят
У каждого велосипеда своя модель, размер колес, форма руля, тормоза дисковые или V-brake, седло цвет, на пружинах, материал разный. По велосипеду можно найти.
4.08.2021 16:49
- гость -
какой ты умный - это что-то. (с)
интересно, когда тебя будут насильничать угрожая ножом, как долго ты будешь велосипед разглядывать?
какой ты умный - это что-то. (с)
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Какая ты тупая. Сейчас на каждом подъезде и автомобиле видеонаблюдение. Даже распознование лиц есть.
4.08.2021 17:12
- гость -
дурилка, помолчи, за умную сойдешь. пройдись по дворам домов на 50 лет ссср и обсмотри подъезды на наличие камер. да и регики в машинах мало у кого при движении срабатывают. так что распознают тебя только если ты сам мордой перед камерой щелкать будешь.
Зачем ночью шляться?! Ночью спать нужно в мягкой и теплой постельке
4.08.2021 17:20
Ты думаешь насильник на 50 лет СССР живет? Наверняка, пол города проехал. На ЖИ на каждом доме по 2 камеры.
какая разница где он живет. я про то, что там где был износ камер очень мало. а пострадавшая 146% велик не разглядывала.
В таких историях надо всегда писать предысторию, вот ехал он прямо на велосипеде увидел и изнасиловал, никто просто так ничего не делает
Напротив Администрация района, там могут быть камеры.
Если поженятся, то суд его оправдает. Но сначала искать.