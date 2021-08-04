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Российские синхронистки взяли золотую медаль в дуэтах на Олимпиаде в Токио

, ИА "Амител"
Второе место досталось китаянкам, а третье – украинкам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио.

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, а в произвольной – 98,8. Общая сумма составила 195,9079 балла.

Второе место завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 192,4499 балла. Третье место досталось украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

Напомним, что сейчас российская сборная под флагом ОКР занимает пятое место в общем медальном зачёте. Пока спортсменам удалось завоевать 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. Лидерство удерживает Китай (32/22/16), второе место занимает США (25/30/22), а третье место – Япония (20/7/12).

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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