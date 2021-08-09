Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 9 августа

Новая рабочая неделя встретит жителей Алтайского края грозами и градом. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в крае днём составит +26...+31 градус. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.