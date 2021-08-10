Грозы, ливень и град. О погоде в Алтайском крае на 10 августа

Грозы, сильные ливневые дожди и град ожидаются в Алтайском крае днём 10 августа. По прогнозам синоптиков, при грозах возможны шквалы ветра.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура составит +22...+27 градусов. На большей части региона дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами до 24 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-1 2м/с.