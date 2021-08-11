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Место контрастов. Как в Барнауле благоустраивают Мизюлинскую рощу с заброшенными погребами

, ИА "Амител"
Местные жители опасаются, что часть территории так и останется заброшенной

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мизюлинская роща в Барнауле может стать местом контрастов, где с одной стороны будет благоустроенная территория, а с другой – зона из фильмов ужасов. По крайней мере, этого опасаются местные жители.    

Напомним, сквер стал одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Мизюлинской роще досталось 58,3 млн рублей. И до окончания работ осталось меньше месяца.

Сейчас рабочие ООО "СК Город" (который выступил подрядчиком) уже укладывают на тропинках в роще плитку и продолжают обустраивать велодорожки, детские площадки. В ближайшее время здесь установят камеры видеонаблюдения.

Однако благоустройство коснётся не всей рощи: часть территории, где расположены заброшенные, а также используемые погреба, приводить в порядок подрядчик не собирается. И это жителей категорически не устраивает: "Участок находится в очень плохом состоянии: много огромных и глубоких ям от погребов. Постоянные посиделки с распитием алкогольных напитков. Неоднократно обращались в полицию по поводу громкой музыки, костров, мусора, который они оставляют! Если не проверить этот участок рощи, то это безобразие будет продолжаться", – жалуются жильцы. Письмо с коллективным обращением было размещено в группе barnaul.insta. Ответа на момент публикации заметки жильцы не получили и рассказали amic.ru, что собрали подписи и в скором времени официально передадут обращение в комитет по благоустройству и губернатору. 

Впрочем, в соцсетях жалобы жителей вызвали противоречивые комментарии: "Как кроты сами перерыли всё этими погребами и побросали! А кто-то должен теперь везти землю и засыпать! Раз не пользуешься – убирай за собой и приводи место в первоначальный вид", – написал один пользователь. Другой посоветовал провести на этом участке общедомовой субботник и общими усилиями привести территорию в порядок.  

Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по скверу и запечатлел, как выглядит сейчас Мизюлинская роща. И вправду, место контрастов.

Кстати, напомним, что ранее барнаульцев не устроил проект реконструкции рощи и они добились его замены. Новый проект был доработан совместно с инициативной группой горожан. Были скорректированы траектории тротуаров и велодорожек, что помогло сохранить больше деревьев, также в роще отказались от площадки для выгула собак.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

11.08.2021 07:57
- гость -

Ни как. Только разговоры

11.08.2021 08:04
Жора

Почему же никак ,сходите ,посмотрите....очень серьёзно взялись за реконструкцию. Надеюсь доведут до завершения!!!

11.08.2021 08:10
АБОРИГЕН

Нигде не видел столько отдельно выкопанных погребов как в Барнауле. Не правильная была поговорка в своё время о том что Тюмень-столица деревень.

11.08.2021 08:10
Виктор

Негоже погреба там оставлять — ещё провалится кто-нибудь, хоть в действующий, хоть в заброшенный. Смело рекультивировать все погреба там. Ибо выкопаны в своё время самовольно

11.08.2021 09:29
- гость -

Конечно интересно как это всё будет выглядеть после окончания работ,которое планируется в начале сентября.Но уж слишком громоздко выглядят эти плиточные дороги с бордюрами,коих провели изрядно... Рощица-то небольшая )
PS И для чего поставили этот огромный серебристый столб?Какова его будущая функция? )

11.08.2021 09:36
Виктор

11.08.2021 09:29
- гость -

За сапогами по праздникам лазить?

11.08.2021 09:41
Виктору

Не потянет:диаметр большой, да к тому же металлический и слишком высокий )

11.08.2021 09:48
читатель

а восстановят ли разбитую в хлам техникой асфальтированную дорожку между садиком и школой, или мы через грязь будем прыгать до этой чудо рощи???

11.08.2021 09:49
Виктор

11.08.2021 09:41
Виктору

Так для настоящих богатырей же

11.08.2021 10:14
- гость -

Для будущих русских терминаторов.Приз-терминаторка в сетке в разобранном виде.

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