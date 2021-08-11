Место контрастов. Как в Барнауле благоустраивают Мизюлинскую рощу с заброшенными погребами

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мизюлинская роща в Барнауле может стать местом контрастов, где с одной стороны будет благоустроенная территория, а с другой – зона из фильмов ужасов. По крайней мере, этого опасаются местные жители.
Напомним, сквер стал одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Мизюлинской роще досталось 58,3 млн рублей. И до окончания работ осталось меньше месяца.
Сейчас рабочие ООО "СК Город" (который выступил подрядчиком) уже укладывают на тропинках в роще плитку и продолжают обустраивать велодорожки, детские площадки. В ближайшее время здесь установят камеры видеонаблюдения.
Однако благоустройство коснётся не всей рощи: часть территории, где расположены заброшенные, а также используемые погреба, приводить в порядок подрядчик не собирается. И это жителей категорически не устраивает: "Участок находится в очень плохом состоянии: много огромных и глубоких ям от погребов. Постоянные посиделки с распитием алкогольных напитков. Неоднократно обращались в полицию по поводу громкой музыки, костров, мусора, который они оставляют! Если не проверить этот участок рощи, то это безобразие будет продолжаться", – жалуются жильцы. Письмо с коллективным обращением было размещено в группе barnaul.insta. Ответа на момент публикации заметки жильцы не получили и рассказали amic.ru, что собрали подписи и в скором времени официально передадут обращение в комитет по благоустройству и губернатору.
Впрочем, в соцсетях жалобы жителей вызвали противоречивые комментарии: "Как кроты сами перерыли всё этими погребами и побросали! А кто-то должен теперь везти землю и засыпать! Раз не пользуешься – убирай за собой и приводи место в первоначальный вид", – написал один пользователь. Другой посоветовал провести на этом участке общедомовой субботник и общими усилиями привести территорию в порядок.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по скверу и запечатлел, как выглядит сейчас Мизюлинская роща. И вправду, место контрастов.
Кстати, напомним, что ранее барнаульцев не устроил проект реконструкции рощи и они добились его замены. Новый проект был доработан совместно с инициативной группой горожан. Были скорректированы траектории тротуаров и велодорожек, что помогло сохранить больше деревьев, также в роще отказались от площадки для выгула собак.
Комментарии
Ни как. Только разговоры
Почему же никак ,сходите ,посмотрите....очень серьёзно взялись за реконструкцию. Надеюсь доведут до завершения!!!
Нигде не видел столько отдельно выкопанных погребов как в Барнауле. Не правильная была поговорка в своё время о том что Тюмень-столица деревень.
Негоже погреба там оставлять — ещё провалится кто-нибудь, хоть в действующий, хоть в заброшенный. Смело рекультивировать все погреба там. Ибо выкопаны в своё время самовольно
Конечно интересно как это всё будет выглядеть после окончания работ,которое планируется в начале сентября.Но уж слишком громоздко выглядят эти плиточные дороги с бордюрами,коих провели изрядно... Рощица-то небольшая )
PS И для чего поставили этот огромный серебристый столб?Какова его будущая функция? )
11.08.2021 09:29
- гость -
За сапогами по праздникам лазить?
Не потянет:диаметр большой, да к тому же металлический и слишком высокий )
а восстановят ли разбитую в хлам техникой асфальтированную дорожку между садиком и школой, или мы через грязь будем прыгать до этой чудо рощи???
11.08.2021 09:41
Виктору
Так для настоящих богатырей же
Для будущих русских терминаторов.Приз-терминаторка в сетке в разобранном виде.