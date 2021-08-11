Пожары 2021 года могут обновить антирекорд ХХI века по площади сгоревших лесов в России

Лесные пожары 2021 года в России могут побить антирекорд XXI века по площади уничтоженных лесов. Как сообщает газета "Известия", пламя уже уничтожило лес почти на 16 млн га, что на 2,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, всего в России с начала 2021 года произошло более 20 тысяч пожаров на площади 16,14 млн га. Только за 9 августа огонь уничтожил 300 тысяч гектаров. Зафиксировано 300 полыхающих очагов по всей стране. Больше всего пожаров в Дальневосточном федеральном округе (197), конкретно – в Якутии (188 из 197). С начала года огонь там охватил 8,98 миллиона гектаров.

Как отмечают эксперты, пока рекорд сохраняется за 2020 годом – тогда пострадали 18 млн га, однако если тенденция сохранится, то печальный рекорд может обновиться.