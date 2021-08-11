Пожары 2021 года могут обновить антирекорд ХХI века по площади сгоревших лесов в России

Лесные пожары 2021 года в России могут побить антирекорд XXI века по площади уничтоженных лесов. Как сообщает газета "Известия", пламя уже уничтожило лес почти на 16 млн га, что на 2,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным ведомства, всего в России с начала 2021 года произошло более 20 тысяч пожаров на площади 16,14 млн га. Только за 9 августа огонь уничтожил 300 тысяч гектаров. Зафиксировано 300 полыхающих очагов по всей стране. Больше всего пожаров в Дальневосточном федеральном округе (197), конкретно – в Якутии (188 из 197). С начала года огонь там охватил 8,98 миллиона гектаров.
Как отмечают эксперты, пока рекорд сохраняется за 2020 годом – тогда пострадали 18 млн га, однако если тенденция сохранится, то печальный рекорд может обновиться.
Комментарии
Вождь же сказал, что экономически не целесообразно. Россия щедрая душа.
А у нас в подвоrотне поговаrивают, что понты доrоже денег.
запрет пилить лес есть - пилить нельзя
сейчас погорит и можно будет
Наш бы дождь да в те пожары....
11.08.2021 14:57
АБОРИГЕН
Вождь же сказал, что экономически не целесообразно.
А что целесообразно? 500-1000 км в одну сторону, чтобы сбросить самолет воды.
15:16
Там реки что ли закончились?
15:16
- гость -
А что целесообразно? 500-1000 км в одну сторону, чтобы сбросить самолет воды.
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А распилиада за 50 ярдов баксов целесообразна? Там всего 1-1.5 лёту.
11.08.2021 15:18
- гость -
15:16
Там реки что ли закончились?
Дым и 0 аэропортов поблизости.
Посмотрел карту пожаров. У Гаранта Конституции половина России горит.
А как там с пожарами в Турzии? Нам то не привыкать - Россия щедрая душа!
Раз горит значит надо.
а кто-то уже прибыль считает
11.08.2021 15:35
- гость -
Посмотрел карту пожаров. У Гаранта Конституции половина России горит.
А до него пожаров никогда не было. А то что аномальная жара стоит летом опять Путин виноват?
11.08.2021 15:35
- гость -
у тебя пукан горит и что?
Турция горела больше месяца....В ликвидации очагов возгорания было задействовано 3 самолёта, 38 вертолётов, около 4000 пожарных, дроны, 485 пожарных машин и 660 бульдозеров источник Википедия 2021 год
звоните Ди Каприо или Бидону, раз крысиный король забил