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Новости

Пожары 2021 года могут обновить антирекорд ХХI века по площади сгоревших лесов в России

, ИА "Амител"
Сейчас пламя уничтожило 16 млн гектаров леса, что на 2,5 млн больше, чем в 2020 году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лесные пожары 2021 года в России могут побить антирекорд XXI века по площади уничтоженных лесов. Как сообщает газета "Известия", пламя уже уничтожило лес почти на 16 млн га, что на 2,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, всего в России с начала 2021 года произошло более 20 тысяч пожаров на площади 16,14 млн га. Только за 9 августа огонь уничтожил 300 тысяч гектаров. Зафиксировано 300 полыхающих очагов по всей стране. Больше всего пожаров в Дальневосточном федеральном округе (197), конкретно – в Якутии (188 из 197). С начала года огонь там охватил 8,98 миллиона гектаров.

Как отмечают эксперты, пока рекорд сохраняется за 2020 годом – тогда пострадали 18 млн га, однако если тенденция сохранится, то печальный рекорд может обновиться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2021 14:57
АБОРИГЕН

Вождь же сказал, что экономически не целесообразно. Россия щедрая душа.

11.08.2021 15:14
Шломо Шеломов

А у нас в подвоrотне поговаrивают, что понты доrоже денег.

11.08.2021 15:14
Яя

запрет пилить лес есть - пилить нельзя
сейчас погорит и можно будет

Наш бы дождь да в те пожары....

11.08.2021 15:16
- гость -

11.08.2021 14:57
АБОРИГЕН
Вождь же сказал, что экономически не целесообразно.

А что целесообразно? 500-1000 км в одну сторону, чтобы сбросить самолет воды.

11.08.2021 15:18
- гость -

15:16
Там реки что ли закончились?

11.08.2021 15:22
- гость -

15:16
- гость -
А что целесообразно? 500-1000 км в одну сторону, чтобы сбросить самолет воды.
-----------
А распилиада за 50 ярдов баксов целесообразна? Там всего 1-1.5 лёту.

11.08.2021 15:27
- гость -

11.08.2021 15:18
- гость -
15:16
Там реки что ли закончились?

Дым и 0 аэропортов поблизости.

11.08.2021 15:35
- гость -

Посмотрел карту пожаров. У Гаранта Конституции половина России горит.

11.08.2021 15:40
ПЕТР

А как там с пожарами в Турzии? Нам то не привыкать - Россия щедрая душа!

11.08.2021 15:52
- гость -

Раз горит значит надо.

11.08.2021 16:10
- гость -

а кто-то уже прибыль считает

11.08.2021 16:49
- гость -

11.08.2021 15:35
- гость -
Посмотрел карту пожаров. У Гаранта Конституции половина России горит.

А до него пожаров никогда не было. А то что аномальная жара стоит летом опять Путин виноват?

11.08.2021 16:51
- гость -


11.08.2021 15:35
- гость -


у тебя пукан горит и что?

11.08.2021 16:59
пока здоровая

Турция горела больше месяца....В ликвидации очагов возгорания было задействовано 3 самолёта, 38 вертолётов, около 4000 пожарных, дроны, 485 пожарных машин и 660 бульдозеров источник Википедия 2021 год

11.08.2021 22:06
Пионер

звоните Ди Каприо или Бидону, раз крысиный король забил

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