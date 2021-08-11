В федеральный штаб общественной поддержки ЕР вошли свыше тридцати НКО

В штаб ЕР вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах, сообщает сайт ER.ru.

Они представляют более 30 некоммерческих организаций, в том числе – ОНФ, движения "Мы вместе" и "Волонтёры-медики", всероссийское общество "Знание", благотворительный фонд "Память поколений", общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России", Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов "Сад памяти" и многие другие. Возглавил федеральный штаб общественной поддержки "Единой России" герой РФ, сенатор Александр Карелин.

"Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии", – отметил Александр Карелин на открытии штаба.

Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки "Единой России", сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми.

"За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в неё, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей", – добавила Елена Шмелева.

В Алтайском крае региональный штаб общественной поддержки партии начал работу 4 августа. По словам руководителя Регионального исполкома партии Дениса Голобородько, штаб общественной поддержки "Единой России" в Алтайском крае сформирован таким образом, чтобы людям было куда обратиться.

"У нас есть пул общественников, это те общественные организации, которые прилагают большие усилия в развитие нашего региона. Это Общероссийский народный фронт, "Волонтёры-медики" и "Волонтёры Победы", Алтайское краевое отделение общественной организации "Союз женщин России" и другие. Мы приглашаем все общественные организации, настроенные на развитие Алтайского края, принять участие в работе нашего штаба", – обратился Денис Голобородько.

Он также представил участникам штаба его руководителя, им стала Надежда Ремнева, почетный гражданин Алтайского края, председатель краевого Совета женщин, краевого отделения Союза женщин России.

В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки "Единой России" получили президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актёр и режиссёр Владимир Машков и другие.

Региональные штабы общественной поддержки "Единой России" открылись практически по всей стране – их возглавили лидеры общественного мнения в регионах. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках штабов в регионах уже прошло много мероприятий – круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приёмов граждан, в ходе которых в том числе идёт сбор предложений в народную программу партии.