Тепло и туман. О погоде в Алтайском крае 15 августа

Время дождей в Алтайском крае подошло к концу, и теперь в регион возвращается тёплая погода. В воскресенье жителям края удастся погулять без зонтов и дождевых плащей.

В регионе температура воздуха составит +19...+24 градуса. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду.

Новая неделя в регионе также начнётся без дождей.