Лето, задержись: где отдохнуть в августе по сниженной цене

Осталось всего две недели календарного лета. Не успели отдохнуть? Или успели, но хочется ещё? Санаторий "Россия" запустил акцию "Чтобы лето не кончалось!" : до 5 сентября можно отдохнуть на курорте в Белокурихе со скидкой 15%.

Акция действует на все путёвки, которые соответствуют требованиям:

отдых продолжительностью от 1 до 10 дней;

размещение в санатории "Россия" или экоотеле "Эхо";

заезд с 21 августа по 5 сентября 2021 года.

Для взрослых предусмотрена насыщенная развлекательная вечерняя программа, дискотеки в караоке-баре "Винтаж" и ночном клубе "СОК". А днём можно посмотреть фильмы и мультфильмы на большом светодиодном экране. Кроме того, вы можете сколько хотите плавать в бассейне в термальном комплексе и в летнем бассейне с подогревом воды.

Маленькие постояльцы тоже не будут скучать: в санатории есть игровая площадка и детский клуб с настольными и развивающими играми, детскими тренажёрами, творческими занятиями и мастер-классами, книжками, приставками PS4 и многим другим.

В стоимость путёвки входит четырёхразовое питание для взрослых и шестиразовое – для детей. На территории есть различные спортивные площадки, боулинг, бильярд, библиотека, экскурсионное бюро, прокат спортивного оборудования.

Подробности акции уточняйте по телефону 8-800-250-3770. Забронировать путёвку вы можете на сайте или с помощью операторов бесплатной горячей линии 8-800-250-3770, а также написав сообщение в "Инстаграм" или в WhatsApp по номеру 8-913-236-2078.

Санаторий "Россия"

Курорт Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел. 8-800-250-3770

WhatsApp 8-913-236-2078

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АО "Санаторий "Рассия", ОГРН 1022200534784, 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34.