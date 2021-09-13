Мужчины с 2022 года смогут получать маткапитал

С 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Инициатива предусмотрена поправками в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
"Изменения в законодательство позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал", – пояснили в министерстве.
Законопроект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Он поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года. Средства на реализацию законопроекта – 10,46 млрд рублей – уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2022 год.
Комментарии
А можно, даже если обычная полная семья, ввести понятие "Родительский капитал" и выплачивать его в равных долях и матери, и отцу?
Чтобы у отца был больший контроль за средствами капитала на ребёнка
Это зачем? Чтоб недобросовестных папашки забирали деньги и сбегали, оставив мать растить ребёнка в одиночестве??
Тут выплату в 10 тыс некоторые увести смогли у своего ребёнка, а там денег поболее.
куда вы плодите столько нищеты?
13.09.2021 08:55
- гость -
куда вы плодите столько нищеты?
Мне кажется тот, кто рожает от суррогатной матери (если это не запрещено вообще), сможет себе позволить не только оплату материнства чужой дамочке, но и безбедное детство ребенку.
Хотя вот интересная формулировка "мужчина - единственный родитель"!
Это не естественно!
Я понимаю вдовец, отец-одиночка, но ЕДИНСТВЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ - это же покруче непорочного зачатия! И это пушут в российских законах.
Грустно
13.09.2021 08:54
- гость -
Бывают семьи, где папашки более рационально и ответственно подходят к будущему ребёнка, чем мамашки
не маткапитал, а папкапитал
13.09.2021 09:04
Виктор
Бывают семьи, где папашки более рационально и ответственно подходят к будущему ребёнка, чем мамашки
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Это редкий случай. Материнский инстинкт всё-таки гораздо сильнее отцовского. Мужики очень часто бросают детей, не выдержав нагрузки.