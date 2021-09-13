Мужчины с 2022 года смогут получать маткапитал

С 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Инициатива предусмотрена поправками в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"Изменения в законодательство позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал", – пояснили в министерстве.

Законопроект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Он поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года. Средства на реализацию законопроекта – 10,46 млрд рублей – уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2022 год.