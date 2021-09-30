Лучший блюзовый музыкант России даст большой концерт в Барнауле

Заслуженный артист России, один из лучших блюзменов, автор хитов "Шанхай-блюз", "Мой друг лучше всех играет блюз", "Джаз", Письма" Евгений Маргулис впервые за несколько лет выступит в Барнауле. Бывшего солиста легендарных и культовых коллективов "Машина времени" и "Воскресение" можно будет услышать и увидеть с новой программой "Квартирник" 4 октября в театре драмы.

Гостей ждёт живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринуждённое общение между песнями и тёплая атмосфера. Самая настоящая живая музыка, виртуозно исполненная командой Евгения, драйв нон-стоп и постоянное общение с публикой. Концерт в Барнауле предназначен для тех ценителей музыки, которые хотят провести вечер, слушая добрые ироничные песни о жизни, о любви.

Именитый музыкант и ведущий исполнит свои популярные хиты, песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушными. Кроме того, блюзмен поделится воспоминаниями из жизни и творчества. А зрители смогут задать вопросы и услышать на них ответы.

Отметим, что Евгений Маргулис ведёт программу "Квартирник" на НТВ. Приобрести билеты на его концерт в Барнауле можно по ссылке.

Мы хотим подарить вам два билета на это шоу! Просто подпишитесь на @amic.ru и @kta_liga__art, поставьте лайк этому посту и напишите любой комментарий, например, почему вы хотите сходить на этот концерт или какую песню Маргулиса больше любите.

В субботу, 2 октября, мы с помощью программы @lizaonair определим одного победителя! Удачи!