Лучший блюзовый музыкант России даст большой концерт в Барнауле

Заслуженный артист России, один из лучших блюзменов, автор хитов "Шанхай-блюз", "Мой друг лучше всех играет блюз", "Джаз", Письма" Евгений Маргулис впервые за несколько лет выступит в Барнауле. Бывшего солиста легендарных и культовых коллективов "Машина времени" и "Воскресение" можно будет услышать и увидеть с новой программой "Квартирник" 4 октября в театре драмы.
Гостей ждёт живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринуждённое общение между песнями и тёплая атмосфера. Самая настоящая живая музыка, виртуозно исполненная командой Евгения, драйв нон-стоп и постоянное общение с публикой. Концерт в Барнауле предназначен для тех ценителей музыки, которые хотят провести вечер, слушая добрые ироничные песни о жизни, о любви.
Именитый музыкант и ведущий исполнит свои популярные хиты, песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушными. Кроме того, блюзмен поделится воспоминаниями из жизни и творчества. А зрители смогут задать вопросы и услышать на них ответы.
Отметим, что Евгений Маргулис ведёт программу "Квартирник" на НТВ. Приобрести билеты на его концерт в Барнауле можно по ссылке.
Мы хотим подарить вам два билета на это шоу! Просто подпишитесь на @amic.ru и @kta_liga__art, поставьте лайк этому посту и напишите любой комментарий, например, почему вы хотите сходить на этот концерт или какую песню Маргулиса больше любите.
В субботу, 2 октября, мы с помощью программы @lizaonair определим одного победителя! Удачи!
Комментарии
Очень хороший автор песен и очень хороший человек, в отличии от некоторых.
все в отличие от некоторых - хорошие.
30.09.2021 12:40
- гость
А вы его лично так хорошо знаете?
Несколько лет смотрю его "Квартирники".Прекрасной души человек.А вы не знаете, так молчите.
круто конечно .. но инфы об этом мероприятии нет на афише лига арт может коронавирус?
нашел по поиску
подписаться то где нужно? в инсте?
перенесен концерт в связи с ковидом судя по комментам
30.09.2021 13:50
- гость
Чепчик не уроните в грязь, мамаша
Хороший музыкант
Он мой друг. В какой-то мере. Это человек прекрасной души. В определенном смысле.
Нету по вашей ссылке этого концерта