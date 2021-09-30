Дожди, холод и туман. О погоде в Алтайском крае 30 сентября

Холодная погода установится в Алтайском крае в четверг, 30 сентября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные дожди, утром с мокрым снегом. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +6 до +8 градусов. В начале дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра в краевой столице может достигать 8 м/с.